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04 Haziran 2024 Salı 10:55:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 10:55:00

Yeşilçam'ın masum yüzlü yıldızı Fatma Karanfil vefat etti

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Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden, Aşk-ı Memnu'nun Şayeste Hanım'ı olarak akıllarda yer edinen usta sanatçı Fatma Karanfil, kanser hastalığı nedeniyle 72 yaşında vefat etti.

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Karanfil vefat etti. Usta sanatçı bir süredir hastanede kanser hastalığı nedeniyle tedavi altındaydı. Fatma Karanfil'in vefat haberini duyuran menajeri Aslı İslamoğlu, şu cümleleri kullandı:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.

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