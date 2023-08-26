Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam oyuncularından 'Artist Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cengiz için Hazreti Ali Camisi'nde tören düzenlendi. Cengiz'in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Ahmet Cengiz, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda etmişti.

