Yeşilçam için salsa

Yeşilçam için salsa

Yeşilçam adlı dizide rol alan Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu ikilisi, canlandıracakları rolleri için dans dersleri aldı. 1960'lı yılları anlatan proje için salsa dansı yapan ikili, özel hoca eşliğinde öğrendikleri hareketleri sahnede sergiledi. Önceki gün yayınlanan fragmanda ikili, dans performanslarıyla beğeni topladı.