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29 Mayıs 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 11:00:00

Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz

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Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına yönetmen Murat Saraçoğlu, konuk oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına yönetmen Murat Saraçoğlu, konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının konuşulduğu yapımda yönetmen, "Yeşilçam filmleriyle büyüdük. Şimdi o hissi yaptığımız işlerde göstermeye çalışıyoruz" dedi. Saraçoğlu, Hilal Atınbilek ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yönetmenliği üstleniyor.

Etiketler : Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz Hülya Koçyiğit Film Gibi Hayatlar
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