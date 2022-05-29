Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına yönetmen Murat Saraçoğlu, konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının konuşulduğu yapımda yönetmen, "Yeşilçam filmleriyle büyüdük. Şimdi o hissi yaptığımız işlerde göstermeye çalışıyoruz" dedi. Saraçoğlu, Hilal Atınbilek ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yönetmenliği üstleniyor.