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27 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00

'Yeşilçam' dizisinin seyirci heyecanı

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'Yeşilçam' dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci ve Bige Önal'ın paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Yeşilçam' dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımın 2. sezonunun 5 bölümlük 2. kısmı renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Sibel Tuna'nın yapımcılığını üstlendiği Sunset Film imzalı dizide, 70'li yılların dünyası sinema tutkunu Semih Ateş'in mücadelesi anlatılıyor.

Etiketler : yeşilçam çağatay ulusoy afra saraçoğlu selin şekerci bige önal magazin
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