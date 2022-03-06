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06 Mart 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 17:00:00

Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'

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Kırklareli'nde Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında 39 esnaf, gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. Esnaf, çevresinde gördüğü bağımlıları Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne bildirerek kötü alışkanlıklardan kurtarılmalarına aracılık ediyor.

Kırklareli'nde Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında 39 esnaf, gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. Esnaf, çevresinde gördüğü bağımlıları Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne bildirerek kötü alışkanlıklardan kurtarılmalarına aracılık ediyor.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel, cemiyetin temel görevlerinden birinin bağımlılıkla mücadele olduğunu, bu kapsamda esnafla ortak çalışma yürüttüklerini söyledi. Yeşilayın gönüllü esnaf elçileri sayesinde daha fazla bağımlıya ulaştıklarını ve onları tedavi ettirme imkanı bulduklarını anlatan Yücel, "Gönül elçilerimizin desteği ile bağımlı olan gençlerimize, çocuklarımıza ve yetişkinlere kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Burada amacımız tek bir bağımlının bile kalmaması." dedi.

- "Gençlerimize esnaf aracılığıyla ulaşıyoruz"

Yücel, vatandaşların kafe, restoran, giyim mağazası gibi eş yerlere sıklıkla uğradıklarını, bu nedenle gönüllüleri de bu işletmelerin sahipleri ya da çalışanlarından seçtiklerini ifade etti.

Buraların özellikle gençlerin ve çocukların sıkça uğradığı yerler olduğunu anlatan Yücel şöyle konuştu: "Gençlerimizin uğradıkları mekanlarda bağımlı kişiler varsa onlara esnaf aracılığıyla ulaşıyoruz. Elçilerimizden eğer etraflarında bağımlı gençler varsa bunları Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) yönlendirilmesini istiyoruz. Amacımız ulaşabileceğimiz ne kadar kişi varsa onlara ulaşmak, Yeşilay'ı tanıtmak, bilinirliğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunu Kırklareli'nde büyük ölçüde başarabildiğimize inanıyorum. Esnafımızın büyük etkisi ve katkısı var. "

- "Bir anne bir abla gibi destek olmaya çalışıyorum"

Yeşilayın gönüllü elçisi kafe işletmecisi Kadriye Dedeoğlu ise müşterilerine sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarını anlattığını dile getirdi. Bir kişiyi bile bağımlılıktan kurtarmanın önemli kazanç olduğunu vurgulayan Dedeoğlu şunları kaydetti: "Biz sigara kullanmayan bir aileyiz. Dolayısıyla ben de bireysel anlamda ne yapabilirim diyerek Yeşilay elçisi olmaya karar verdim. Elimden geldiğince müşterilerimize, çalışanlarımıza sigaranın, alkolün, uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatmaya çalışıyorum. Bir anne bir abla gibi onlara destek olmaya çalışıyorum. YEDAM'ın varlığından bahsediyorum."

Esnaf Selçuk Çoban ise Yeşilay sayesinde çalışanlarına ve çevresindeki birçok kişiye sigarayı bıraktırdığını söyledi.

Etiketler : Yeşilay YEDAM Türkiye Yeşilay Cemiyeti
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