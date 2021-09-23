23 Eylül 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 15:30:00
Yerli Romeo ve Juliet
En son 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Deniz Can Aktaş yeni sezonda tiyatro projesiyle sevenlerinin karşısında olacak.
En son 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Deniz Can Aktaş yeni sezonda tiyatro projesiyle sevenlerinin karşısında olacak. DasDas'ın yeni prodüksiyonlarından Romeo ve Juliet'te rol alacak oyuncuya Naz Çağla Irmak eşlik edecek. Provaları devam eden oyun ilk kez 15 Ekim'de sahnede olacak.