Yerli Leonardo DiCaprio olarak tanınıyordu… Arda Kural'ın son hali şaşırttı!
Kaynak: GUNES.COM.TR
Emret Komutanım dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ve yerli Leonardo DiCaprio lakabı ile bir zamanlar şöhret basamaklarını hızla tırmanan Arda Kural'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Lise Defteri ve Kurşun Bilal gibi birçok farklı yapımda da rol alan Arda Kural'ın yerli Leonardo DiCaprio olarak tanınmasının altına ona benzerliği yatıyor. Dolayısıyla uzun zamandır ekranlardan uzak olan sanatçının son hali merak konusu. İşte yerli Leonardo DiCaprio olarak tanınan Arda Kural'ın son hali…
Yerli Leonardo DiCaprio denilince şüphesiz birçoğunun aklına Arda Kural gelir. Arda Kural'ın rol aldığı Emret Komutanım dizisi ise Türkiye'nin en sevilen yapımlarından biri olarak dikkatleri çekiyor.
ARDA KURAL EKRANLARDAN UZAK
Öte yandan başta Emret Komutanım olmak üzere Kurşun Bilal ve Lise Defteri gibi pek çok farklı yapımda rol alan yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın uzun süredir ekranlardan uzak kaldığı biliniyor. Bu nedenle Arda Kural'ın son hali birçok kişi tarafından merak ediliyor.
YERLİ LEONARDO DİCAPRİO'NUN SON HALİ
Emret Komutanım dizisi ile gündeme gelen sanatçı dizide Posta Ferit karakterini canlandırmıştı. Canlandırdığı karakterle hatırlanan sanatçının yakaladığı şöhret dizinin sona ermesiyle son buldu. İşte yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın seneler sonraki son hali...