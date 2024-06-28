Yerli Leonardo DiCaprio denilince şüphesiz birçoğunun aklına Arda Kural gelir. Arda Kural'ın rol aldığı Emret Komutanım dizisi ise Türkiye'nin en sevilen yapımlarından biri olarak dikkatleri çekiyor.

ARDA KURAL EKRANLARDAN UZAK

Öte yandan başta Emret Komutanım olmak üzere Kurşun Bilal ve Lise Defteri gibi pek çok farklı yapımda rol alan yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın uzun süredir ekranlardan uzak kaldığı biliniyor. Bu nedenle Arda Kural'ın son hali birçok kişi tarafından merak ediliyor.

YERLİ LEONARDO DİCAPRİO'NUN SON HALİ

Emret Komutanım dizisi ile gündeme gelen sanatçı dizide Posta Ferit karakterini canlandırmıştı. Canlandırdığı karakterle hatırlanan sanatçının yakaladığı şöhret dizinin sona ermesiyle son buldu. İşte yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın seneler sonraki son hali...