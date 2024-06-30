Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf

Eyvah Babam dizisi ile ünlenen ve geniş bir hayran kitlesi olan oyuncu Arda Kural hayatına dair şaşırtan itiraflarda bulundu.

2000'li yıllarda 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları ve sıkıntılı günleri atlattı.

Arda Kural sağlık durumunu, hayallerini ve geleceğe dair planlarını anlattı.

Oyunculuğu başaramadığını düşünen Arda Kural, "Artistlik bana göre değil. Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak, temiz kalmak, tutunmak zor" dedi.

Arda Kural, gelecek planlarından da bahsederek, "Madencilik ile ilgileniyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği yapmak istiyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. 5 yıla zengin olacağım" dedi.