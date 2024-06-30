Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf

Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural'dan şaşırtan itiraf: Oyunculuğu başaramadım
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak tanınan Arda Kural açıklamalarıyla şaşırttı. Oyunculuğu başaramadığını düşünen Arda Kural, "Artistlik bana göre değil. Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak, temiz kalmak, tutunmak zor." dedi.
Eyvah Babam dizisi ile ünlenen ve geniş bir hayran kitlesi olan oyuncu Arda Kural hayatına dair şaşırtan itiraflarda bulundu.2000'li yıllarda 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları ve sıkıntılı günleri atlattı. Arda Kural sağlık durumunu, hayallerini ve geleceğe dair planlarını anlattı. ARDA KURAL: ARTİSTLİK BANA GÖRE DEĞİL
Oyunculuğu başaramadığını düşünen Arda Kural, "Artistlik bana göre değil. Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak, temiz kalmak, tutunmak zor" dedi.ARDA KURAL: 5 YILA ZENGİN OLACAĞIM
Arda Kural, gelecek planlarından da bahsederek, "Madencilik ile ilgileniyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği yapmak istiyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. 5 yıla zengin olacağım" dedi.