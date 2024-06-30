VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bebeği ambulansta dünyaya gözlerini açtı
Tatlı krizlerine bal gibi çözüm
Çukurca'da rafting ve off-road heyecanı
Süleymaniye'nin temelindeki gizem
Mayasız yoğurt olur mu?
Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf
30 Haziran 2024 Pazar 15:38:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 15:38:00

Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural'dan şaşırtan itiraf: Oyunculuğu başaramadım

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak tanınan Arda Kural açıklamalarıyla şaşırttı. Oyunculuğu başaramadığını düşünen Arda Kural, "Artistlik bana göre değil. Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak, temiz kalmak, tutunmak zor." dedi.

Eyvah Babam dizisi ile ünlenen ve geniş bir hayran kitlesi olan oyuncu Arda Kural hayatına dair şaşırtan itiraflarda bulundu.

2000'li yıllarda 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları ve sıkıntılı günleri atlattı.

Arda Kural sağlık durumunu, hayallerini ve geleceğe dair planlarını anlattı.

ARDA KURAL: ARTİSTLİK BANA GÖRE DEĞİL

Oyunculuğu başaramadığını düşünen Arda Kural, "Artistlik bana göre değil. Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak, temiz kalmak, tutunmak zor" dedi.

ARDA KURAL: 5 YILA ZENGİN OLACAĞIM

Arda Kural, gelecek planlarından da bahsederek, "Madencilik ile ilgileniyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği yapmak istiyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. 5 yıla zengin olacağım" dedi.

Etiketler : oyuncu arda kural oyunculuk leonardo dicaprio eyvah babam itiraf
'İşle aşkı karıştırmam'

'İşle aşkı karıştırmam'
'Trabzon evim gibi'

'Trabzon evim gibi'
Efes ve Aspendos'ta Yalın zamanı

Efes ve Aspendos'ta Yalın zamanı
Bodrum'da sınıf farkı var

Bodrum'da sınıf farkı var
'Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum'

'Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum'
Vefatıyla yaşadıklarını anlattı

Vefatıyla yaşadıklarını anlattı
Yalnız olmayacağım

Yalnız olmayacağım
İkizleriyle dörtlü aile pozu

İkizleriyle dörtlü aile pozu
Londra'da şampiyonluk pozu

Londra'da şampiyonluk pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX