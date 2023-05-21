VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastane duvarlarını renklendiren kalpler
Balıkçıl bir dinozor türü keşfedildi
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
Rusya yolcusu
"Yeni yuvalarınıza kavuşacaksınız"
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
21 Mayıs 2023 Pazar 12:41:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 12:41:00

Yer gök kırmızı beyaz

ABONE OL

Hadise, Sıla, Göksel, Edis, Buray ve Oğuzhan Koç gibi isimler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sahnede kutladı. Konser alanları bayraklarla kırmızı beyaza büründü.

Buray, Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı. Buray, "19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır" dedi.

Sıla, Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, smokinden stilize edilmiş, kravatı, gömleği ve ceketiyle dikkat çekti. Sıla, "Ne kadar kıymetli, önemli bir bayramda beraberiz hepimizin bayramı coşkuyla kutlu olsun" dedi.

Göksel Kartal'da konser verdi. Sahnesinde Göksel, 'Dağ Başını Duman Almış' marşını elinde Türk bayrağı ile söyleyerek, 19 Mayıs'ı sevenleriyle beraber kutladı.

Hadise, Maltepe'de sahne aldı. Konserine özel olarak hazırlanan popçuya 40 dansçı eşlik etti. Hadise Valentino'nun tasarım elbisesiyle göz kamaştırdı.

Edis Alanya'daydı. Bayram coşkusunu sahnede yaşayan Edis, , "Bir tane vatanımız var ve onu hayatımız boyunca korumak zorundayız" diyerek hayranlarına seslendi.

Oğuzhan Koç, bayram coşkusunu İstanbul'da yaşadı. Konserde toplanan binlerce müziksever, şarkıcıya ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Etiketler : 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı konser magazin
Albüm yolda

Albüm yolda
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'
Heyecanlandıran takipleşme

Heyecanlandıran takipleşme
Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş
İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı

İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı
Film Festivali'nde jüri koltuğunda

Film Festivali'nde jüri koltuğunda
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX