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15 Şubat 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 10:00:00

Yer gök aşk

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Televizyon ve sanat dünyasının ünlüleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları romantik mesajlarla kutladı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlüleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları romantik mesajlarla kutladı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman nişanlısı Ebru Şahin'le yazdan kalma bir fotoğrafını paylaştı. Basketbolcu karenin altına 'Daima' yorumunda bulundu.

Oyuncu Amine Gülşe Fenerbahçeli futbolcu eşi Mesut Özil'e sarıldığı resminin altına "Her gün senle Sevgililer Günü... İyi ki varsın diğer yarım" yazdı.

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'le çekildikleri fotoğrafın altına, "Sonsuz aşkım" notunu ekledi.

Melis Sütşurup'la evlilik hazırlıkları yapan Mustafa Sandal, sevgilisiyle birlikte çekildikleri bir karesini yayınladı. Şarkıcı, gönderinin altına "Melis San... yükleniyor" yazdı.

Oyuncu Nesrin Cavadzade nişanlısı Gökhan Alkan'la sarıldıkları bir resimlerini yayınladı. Çift, yazın nikâh masasına oturacak.

Neslihan Atagül eşiyle fotoğrafını paylayarak, "Aşk günü" notunu yazdı.

Müzisyen Can Bonomo eşi Öykü Karayel'le siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Benim iyi yarım... Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun" notunu düştü.

Etiketler : Yer gök aşk Can Bonomo eşi Öykü Karayel Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan
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