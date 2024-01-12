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12 Ocak 2024 Cuma 07:32:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 07:32:00

Yepyeni Emre Altuğ!

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Şarkıcı Emre Altuğ yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müzisyen Emre Altuğ yeni teklisi 'Ne Âlâ'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Tuğrul Cerrahoğlu'na ait olan şarkının aranjesini Alper Çakır üstlendi. Teklisinin modern tarzda, hüzünlü bir eser olduğunu belirten Altuğ, "Ne Âlâ yeni bir başlangıç. Yeni yılda yepyeni bir Emre Altuğ müzikseverleri bekliyor" dedi. Kemal Başbuğ'un yönetmenliğini yaptığı şarkının klibinde Altuğ, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Etiketler : şarkıcı emre altuğ tekli
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