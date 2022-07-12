Yeniliklere açığım

Genç yetenek Semicenk ile 'Al Sevgilim' şarkısına düet yapan Funda Arar, ''Yenilikçi işler yapmayı seviyorum'' dedi. Şarkıcı Funda Arar, bayramı KKTC'de karşıladı. Chamada Prestige Hotel'de sahne alan popçu buz mavisi taşlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sahne öncesi habercilerle ayaküstü sohbet eden Arar, Semicenk'le beraber seslendirdiği 'Al Sevgilim' şarkısının çok beğenildiğini söyledi. O tarzda yeni bir şarkı yaptığının haberini veren Arar, yeni neslin bu soundu sevdiğini belirterek "Kendimi yenilemeyi, kendi tarzımı ve çizgimi bozmadan yenilikçi işler yapmayı seviyorum" dedi.

Türküleri yaşatmalıyız

"Şarkıcı olmasaydınız hangi meslekle ilgilenirdiniz?" sorusuna Arar, "Muhtemelen spor akademisine giderdim çünkü spora özel ilgim vardı" cevabını verdi. Musa Eroğlu için hazırlanan tribute albümünde 'Yare Söyleme'yi seslendiren Arar, Türküleri çok severim ve repertuvarımda da mutlaka yer veririm. Türküler önemlidir. Türk'e ait anlamına gelir. Türküleri yaşatmalıyız" dedi. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan yorumcu tam 41 şarkı söyledi.