VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız"
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı
Lisenin patili öğrencileri
Kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi
İstanbul'da zehirli denizanası paniği
Kuzulara anne şefkati
16 Haziran 2023 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:32:00

Yenilik buluşması

ABONE OL

Ünlü isimler televizyon platformu Tivibu'nun AKM'deki lansmanında boy gösterdi.

Ünlü isimler Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'nun AKM'deki lansmanında boy gösterdi. Etkinliğe Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Gizem Soysaldı, Elvir Baljic ve Erman Özgür gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede Tivibu'nun dijital trendlerle uyumlu kullanıcı dostu yeni platformu ve yenilikçi teknolojileri tanıtıldı. Lansmanda dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve Eda- Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale ile Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan 'Şimdi 90'lar grubu sahne aldı.

Etiketler : ünlü tivibu lansman
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Anadolu buluşması

Anadolu buluşması
Annesi ameliyat oldu

Annesi ameliyat oldu
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Ailece tatile gideceğiz

Ailece tatile gideceğiz
Enerjik hamile

Enerjik hamile
Mavi tura çıktılar

Mavi tura çıktılar
KKTC çıkarması

KKTC çıkarması
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX