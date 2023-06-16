Yenilik buluşması

Ünlü isimler Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'nun AKM'deki lansmanında boy gösterdi. Etkinliğe Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Gizem Soysaldı, Elvir Baljic ve Erman Özgür gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede Tivibu'nun dijital trendlerle uyumlu kullanıcı dostu yeni platformu ve yenilikçi teknolojileri tanıtıldı. Lansmanda dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve Eda- Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale ile Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan 'Şimdi 90'lar grubu sahne aldı.