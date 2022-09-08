Yeniden senfonik buluşma

Gazapizm, geçen ay Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestra ve koro ekibiyle gerçekleştirdiği konseri yoğun istek üzerine yeniden Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen, rap ve klasik müziği dev orkestra eşliğinde bir araya getiren projenin biletleri kısa sürede tükenmişti. Proje kapsamında Gazapizm, 8 Ekim'de bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkacak.