Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler

Geçtiğimiz hafta Instagram'dan verdikleri 'Müzikte İyilik Var' konserleriyle Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış gecesi düzenleyen Mustafa Ceceli ile Ekin Uzunlar, yeniden bir araya geldi. Yoğun istek üzerine bir kez daha canlı konser verecek olan ikili, yayının Anneler Günü'ne denk gelmesiyle çocukları kanser hastası olan annelerin zorlu hayat mücadelesine de yer verdi.





