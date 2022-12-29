Yeni yıl buluşması

Ünlü isimler dünyanın lider restoran zincirlerinden Novikov İstanbul'un yeni yıl partisinde bir araya geldi. Novikov CEO'su Dilyara Makarova'nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Aytaç Şaşmaz, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Hande Doğandemir, Hazal Filiz Küçükköse ve Rabia Söytürk gibi isimler katıldı. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, şıklıklarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda evlenen çiften Gürel, annelik hakkında, "Çocuk yok. Dizi işyerimiz var, yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.