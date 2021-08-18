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18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30:00

Yeni yaşına aşkla girdi

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Uzun süredir kalbinin kapılarını aşka kapatan Sevcan Orhan, 39. Yaş günü öncesinde yepyeni bir aşka yelken açmış, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.

Uzun süredir kalbinin kapılarını aşka kapatan Sevcan Orhan, 39. Yaş günü öncesinde yepyeni bir aşka yelken açmış, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Maslak'ta bir mekanda yakın dostlarının katıldığı sürpriz doğum günü partisinde, yeni sevgilisi Gökhan Dağıstanlı ile elele mutluluk pozları veren Sevcan Orhan, yeni yaşının sevdikleriyle birlikte geçmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Etiketler : Sevcan Orhan epyeni bir aşka yelken Gökhan Dağıstanlı
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