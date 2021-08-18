Yeni yaşına aşkla girdi

Uzun süredir kalbinin kapılarını aşka kapatan Sevcan Orhan, 39. Yaş günü öncesinde yepyeni bir aşka yelken açmış, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Maslak'ta bir mekanda yakın dostlarının katıldığı sürpriz doğum günü partisinde, yeni sevgilisi Gökhan Dağıstanlı ile elele mutluluk pozları veren Sevcan Orhan, yeni yaşının sevdikleriyle birlikte geçmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi.