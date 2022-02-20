Yeni yaşa yeni aşk

Model Didem Soydan'la 1 yıllık ilişkisini sonlandıran Burak Deniz yeni bir aşka yelken açtı. 31 yaşına basan oyuncu, doğum gününü gizemli sarışın kız arkadaşı ve menajeriyle Ortaköy'de bir mekanda kutladı. İkili, çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Oyuncunun sarışın kız arkadaşı hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışırken Deniz'in sevgilisinin çantasını taşıması dikkat çekti.