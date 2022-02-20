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20 Şubat 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 13:30:00

Yeni yaşa yeni aşk

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Model Didem Soydan'la 1 yıllık ilişkisini sonlandıran Burak Deniz yeni bir aşka yelken açtı.

Model Didem Soydan'la 1 yıllık ilişkisini sonlandıran Burak Deniz yeni bir aşka yelken açtı. 31 yaşına basan oyuncu, doğum gününü gizemli sarışın kız arkadaşı ve menajeriyle Ortaköy'de bir mekanda kutladı. İkili, çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Oyuncunun sarışın kız arkadaşı hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışırken Deniz'in sevgilisinin çantasını taşıması dikkat çekti.

Etiketler : Yeni yaşa yeni aşk Didem Soydan Burak Deniz
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