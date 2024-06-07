Popçu Hande Yener, yeni teklisi 'Ben Senin Delinim'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının klibini Köln ve Amsterdam'da 4 günde tamamlayan Yener'e Avrupalı ekip eşlik etti.

Son dönemde 15 yıl önce çıkan şarkısı 'Sopa'yla dijital platformlarda viral olan Yener'in yeni teklisi Poll Production etiketiyle tüm müzik platformu listelerinde yerini aldı.