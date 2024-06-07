Yeni teklisi viral olmuştu... Hande Yener'den 2 ülke 1 klip
Hande Yener, yeni şarkısı ‘Ben Senin Delinim'i sevenlerinin beğenisine sundu. Hande Yener, şarkının klibini Köln ve Amsterdam'da 4 günde tamamladı.
Popçu Hande Yener, yeni teklisi 'Ben Senin Delinim'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının klibini Köln ve Amsterdam'da 4 günde tamamlayan Yener'e Avrupalı ekip eşlik etti.
Son dönemde 15 yıl önce çıkan şarkısı 'Sopa'yla dijital platformlarda viral olan Yener'in yeni teklisi Poll Production etiketiyle tüm müzik platformu listelerinde yerini aldı.