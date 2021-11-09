Yeni tekli heyecanı

Gülçin Ergül, yeni teklisi 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz'u müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Genco Ecer'e ait olan şarkının düzenlemesini Bülent Aris ve Paix'e üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin oturdu. 12 Kasım'da müzik platformlarında yeni teklisiyle yer alacak olan Ergül, "Doğduğumdan beri olduğu gibi, müzik aşkımın içimden taştığını hissettiğim sürece, aralıksız üretmeye ve yenilenerek ilerlemeye devam edeceğim" dedi.