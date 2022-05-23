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23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30:00

Yeni sezonda ekranda

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Çağatay Ulusoy ile oynamaktan son anda vazgeçen gen oyuncu Alina Boz, okuduğu yeni bir projeye sıcak bakıyor.

Çağatay Ulusoy ile oynamaktan son anda vazgeçen gen oyuncu Alina Boz, okuduğu yeni bir projeye sıcak bakıyor. Boz'un proje için anlaşma yapmak üzere olduğu ve yeni sezonda yeniden ekranda olacağı belirtildi. Ancak projenin ulusal kanal mı yoksa dijital platformda mı yayınlanacağı açıklanmadı. Boz, Maraşlı dizisinden sonra Bandırma Füze Kulübü isimli filmde rol almıştı.

Etiketler : Yeni sezonda ekranda Çağatay Ulusoy Alina Boz
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