VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den Türkiye'nin işbirliği mesajına destek
FETÖ'cüyü Kabil'den kaçırmış
1+1 daireye 900 TL aidat isyan ettirdi
Yeni sezona yeni araba
Gençlerde tiroid kanseri görülme sıklığı artıyor
Diyabete riskine karşı süt tüketin
Çizgileri eğik görüyorsanız sarı nokta olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Temmuz
Meyveler semizotunun gücünü artırır
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir arabulucu
ABD-Rusya krizi uzaya taşındı!
DEAŞ, Irak'ta yüksek gerilim hatlarına saldırdı
Filistin, BM'ye tam üyelik talebini yineledi
Filistin, BM'ye tam üyelik talebini yineledi
Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Dönmez: Sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlayacağız
Macron resmen duyurdu: Bölgeden çekiliyoruz
ABD stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacak
Adana'da yangın: Ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Çin'den ABD'ye askeri karşılık tehdidi
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
ABD'de Yunan lobisi: Amaç Türkiye'ye karşı kara propaganda
Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçerek en yüksek seviyeye ulaştı
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00:00

Yeni sezona yeni araba

ABONE OL

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi kendini ödüllendirdi. Belözoğlu, 12 milyon lira değerinde Audi RS6 marka otomobil aldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi kendini ödüllendirdi. Belözoğlu, 12 milyon lira değerinde Audi RS6 marka otomobil aldı.

Futbol oynadığı zamanlardaki başarısını saha kenarında kulübü de devam ettiren Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşan Belözoğlu'nun keyfi yerindeydi. Çıkışta yeni aldığı çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşan özel plakalı 12 milyon lira değerindeki Audi RS6 ile görüntülenen teknik direktör, "Hazırlıklar devam ediyor. Sezona hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımla yemek yedik" dedi. Spor arabalara tutkusuyla bilinen Belözoğlu'nun evinin garajında 8 milyon lira değerinde bir cipi, 11 milyon lira değerinde spor arabası bulunuyor.

Etiketler : Yeni sezona yeni araba Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet

‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet
Konser değil terapi

Konser değil terapi
Seyşeller'de balayı

Seyşeller'de balayı
İzleyenleri coşturdu

İzleyenleri coşturdu
Gizli Saklı bitti

Gizli Saklı bitti
Yalın aşk

Yalın aşk
Kalben fırtınası

Kalben fırtınası
Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz
Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX