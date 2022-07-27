Yeni sezona yeni araba

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi kendini ödüllendirdi. Belözoğlu, 12 milyon lira değerinde Audi RS6 marka otomobil aldı.

Futbol oynadığı zamanlardaki başarısını saha kenarında kulübü de devam ettiren Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşan Belözoğlu'nun keyfi yerindeydi. Çıkışta yeni aldığı çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşan özel plakalı 12 milyon lira değerindeki Audi RS6 ile görüntülenen teknik direktör, "Hazırlıklar devam ediyor. Sezona hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımla yemek yedik" dedi. Spor arabalara tutkusuyla bilinen Belözoğlu'nun evinin garajında 8 milyon lira değerinde bir cipi, 11 milyon lira değerinde spor arabası bulunuyor.