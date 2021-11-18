Yeni şarkı hazırlığı

Bu sezon Hadise'nin yerine 'O Ses Türkiye' programında jüri koltuğuna oturan şarkıcı Oğuzhan Koç, yeni şarkı hazırlığına başladı. Sanatçı, önümüzdeki ay çıkarmayı planladığı sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkısı için stüdyoya kapandı. Yeni teklisini sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanan Koç, şarkısının klibi için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.