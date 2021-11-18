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18 Kasım 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 14:00:00

Yeni şarkı hazırlığı

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Bu sezon Hadise'nin yerine 'O Ses Türkiye' programında jüri koltuğuna oturan şarkıcı Oğuzhan Koç, yeni şarkı hazırlığına başladı.

Bu sezon Hadise'nin yerine 'O Ses Türkiye' programında jüri koltuğuna oturan şarkıcı Oğuzhan Koç, yeni şarkı hazırlığına başladı. Sanatçı, önümüzdeki ay çıkarmayı planladığı sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkısı için stüdyoya kapandı. Yeni teklisini sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanan Koç, şarkısının klibi için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

Etiketler : Hadise O Ses Türkiye Oğuzhan Koç
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