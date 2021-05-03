03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00:00
Yeni proje için Cihangir'de takılmadım
Oyuncu Çetin Altay, Cihangir'de kızıyla görüntülendi.
Oyuncu Çetin Altay, Cihangir'de kızıyla görüntülendi. Oyunculuk sektörünün nabzının attığı Cihangir'de oturmanın bir avantaj olmadığını söyleyen oyuncu, şu sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: ''15 senedir buralarda oturuyorum, hiç 'Buradan biriyle tanışayım, proje kapayım' falan demedim. Ben öyle bir şey bilmiyorum.''