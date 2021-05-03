  • BIST
    1415.53
  • Dolar
    8,2645
  • Euro
    10,0001
  • Altın
    477,1820
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li diplomat: Türkiye karşısında kaybetmekten korkuyorlar
Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Rum liderden Türkiye'ye hadsiz sözler!
Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü
Yerli aşı ve ilaçlar için tarih belli oldu
Rum tarafı şaşkına döndü: Türk tarafı yeni çözüm önerisini kayıtlara geçirdi
Aşı olanların antikor düzeyi 3 kat arttı
Lice'de listeye 3 çizik!
İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi
Sınırda gerginlik azaldı: Kırgızistan ve Tacikistan askerlerini çekti
Norveçli uzmandan dikkat çeken Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması
Bestami Yazgan: Artık bizimle vekalet savaşı yapamayacaklar, ezer geçeriz
Ünlü filozoftan BAE'ye soğuk duş!
Bu kare sonrası şahit olduğu anısını paylaştı
Çarpıcı uyarı: Tehdit etme girişimleri felakete dönüşebilir
10 yıllık başarı
Yeni proje için Cihangir'de takılmadım
Gerçek Survivor tartışması
Fotoşopu abarttı!
Pandemide sürekli öğrendi
Karantina pozu
Aşkını ilan etti
ABD 20 yıl sonra çekiliyor: Kötü sonuçlarla karşılaşabilirler!
03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00:00

Yeni proje için Cihangir'de takılmadım

ABONE OL

Oyuncu Çetin Altay, Cihangir'de kızıyla görüntülendi.

Oyuncu Çetin Altay, Cihangir'de kızıyla görüntülendi. Oyunculuk sektörünün nabzının attığı Cihangir'de oturmanın bir avantaj olmadığını söyleyen oyuncu, şu sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: ''15 senedir buralarda oturuyorum, hiç 'Buradan biriyle tanışayım, proje kapayım' falan demedim. Ben öyle bir şey bilmiyorum.''

Etiketler : Çetin Altay Cihangir proje kapayım
Final sonrası kişisel bakım

Final sonrası kişisel bakım
Melisa Sözen virüsü atlattı

Melisa Sözen virüsü atlattı
Selin'in konservatuvar takıntısı!

Selin'in konservatuvar takıntısı!
Gizemli erkek arkadaş

Gizemli erkek arkadaş
Albüm hayali gerçekleşiyor

Albüm hayali gerçekleşiyor
Kimse param yok demesin

Kimse param yok demesin
Elalem'e dansla mesaj

Elalem'e dansla mesaj
İstanbul'a döndü

İstanbul'a döndü
İtalyan gelin üzdü

İtalyan gelin üzdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER