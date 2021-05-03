Yeni proje için Cihangir'de takılmadım

Oyuncu Çetin Altay, Cihangir'de kızıyla görüntülendi. Oyunculuk sektörünün nabzının attığı Cihangir'de oturmanın bir avantaj olmadığını söyleyen oyuncu, şu sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: ''15 senedir buralarda oturuyorum, hiç 'Buradan biriyle tanışayım, proje kapayım' falan demedim. Ben öyle bir şey bilmiyorum.''