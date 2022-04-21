Yeni proje hazırlığı

Oyuncu Cemal Hünal, Yağmur Ün ve Hande Subaşı, Etiler'deki Tepsi Et isimli mekan çıkışında görüntülendiler. Yeni bir projeye başlayacaklarını söyleyen oyuncular, "'Görüşme toplantısını yaptık, bir araya geldik ki daha verimli geçsin istedik'' dedi. Hazırlandıkları proje hakkında ser verip sır vermeyen ekip, ''Güzel bir süreç başlıyor. Yaz sezonu için hazırlık içerisinde olduğumuz bir proje'' şeklinde konuştu.