Yeni mesleği öğretmenlik

Oyuncu Cemal Hünal, sektöre genç yetenekler kazandırmak için kolları sıvadı. Son günlerde birçok yapımda yer alan Hünal, 'Çoban Yıldızı' adlı sanat okulunda oyunculuk dersleri verecek. Tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak olan Hünal, derslerde eğitimin yanında zor ve özveri isteyen bir yola girdiklerini ve fazla çalışmaları gerektiği konusunda öğütler veriyor.