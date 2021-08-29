Yeni hikayeleri sabırsızlıkla bekliyor

Eşi Engin Altan Düzyatan ile 7. evlilik yıldönümünü kutlayan Neslişah Alkoçlar, sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı. Alkoçlar eşine, "Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle seslendi. 2014 yılında dünya evine giren Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin Emir Aras ve Alara adında iki çocukları var.