Yeni gelin eşini öve öve bitiremedi

Müzisyen Oğuzhan Koç'la geçtiğimiz günlerde dünya evine giren oyuncu Demet Özdemir, ilişkisinde vicdana dikkat ettiğini söyledi. Bir dergi için objektif karşısına geçen oyuncu, eşinin vicdanlı birisi olduğunu belirtti. Özdemir, "Yola çıktığın insanın vicdanlı olması en önemli şey. Dürüstlük bile vicdandan doğuyor. Vicdanlıysan, kırmaktan korkuyorsun ve yol dur noktası olmadan uzun sürüyor" diye konuştu.

