Yeni evlerine taşındılar

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, evlerini yeniledi. Bir süredir dizi çekimi için şehir dışında olan Şakrak ile Düvenci'nin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin boşanacağı iddia edilmişti. İkili, önceki gün yeni hayatlarına birlikte ilk adımı attı. Yeni evlerine taşınan ikili, sosyal medyadan nakliye araçlarının fotoğrafını paylaştı. daha sonra Düvenci eşi ve oğlu ile yer aldığı kareyi "Bunu da becerdik sevgili... Aferin bize... Yorulduk ama değdi be" notunu yazdı.