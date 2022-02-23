Yeni dizisi belli oldu

Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Selin Yeninci, setlere ara vermeden başka bir yapımla anlaştı. Oyuncu, NTC Medya ve Medyapım'ın ortak çekeceği 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin başrolü oldu. Yapımda, aynı dönemde hamile kalan Meryem ve Defne adında iki kadının sarsıcı hikâyesi anlatılacak.