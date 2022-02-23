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23 Şubat 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 12:00:00

Yeni dizisi belli oldu

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Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Selin Yeninci, setlere ara vermeden başka bir yapımla anlaştı.

Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Selin Yeninci, setlere ara vermeden başka bir yapımla anlaştı. Oyuncu, NTC Medya ve Medyapım'ın ortak çekeceği 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin başrolü oldu. Yapımda, aynı dönemde hamile kalan Meryem ve Defne adında iki kadının sarsıcı hikâyesi anlatılacak.

Etiketler : Yeni dizisi belli oldu Hilal Altınbilek İbrahim Çelikkol
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