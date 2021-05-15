Yeni dizi yeni imaj

Engin Günaydın ile birlikte 'Andropoz' adlı dizide rol alan Gülçin Santırcıoğlu, imaj değişikliğine gitti. Netflix'de yayınlanacak olan Durul ve Yağmur Taylan Birader'lerin yönetmen koltuğunda oturduğu dizi için Şantırcıoğlu, saçlarını kısacık kestirdi. Çekimler nedeniyle Marmaris'te bulunan oyuncu, "Bazı değişiklikler var. Heyecanlıyım" diyerek yeni görüntüsünü paylaştı.