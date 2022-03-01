Yeni dizi heyecanı

Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer alacağı MF Yapım'ın Disney Plus için hazırladığı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Pınar Bulut'un kaleme aldığı yapımını yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturacak. Yapım ekibi önümüzdeki günlerde sete çıkarak kamera karşısına geçecek.