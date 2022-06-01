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01 Haziran 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 11:00:00

Yeni bir sergi olabilir

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Oynadığı dizi ve filmler kadar fotoğrafçılık hobisi ile de adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, toplantı çıkışı görüntülendi.

Oynadığı dizi ve filmler kadar fotoğrafçılık hobisi ile de adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, toplantı çıkışı görüntülendi. Kendisini görüntüleyen habercilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Düzyatan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Daha önce 2017 yılında gittiği Kenya seyahatinde çektiği fotoğrafları sergi ile satışa çıkaran ve elde edilen geliri o bölgede suya ulaşımı zor olan insanlar yararına su kuyuları açılmasında kullanan oyuncu, bunula ilgili yeni bir proje hayata geçirebileceğini söyledi. Düzyatan, ''O sergi amacı nedeniyle çok değerli bir projeydi. O dönem çektiğim ve sonrasında da koleksiyona eklediğim özel fotoğraf kareleri var. Yeni bir sergi düşünebilirim" dedi.

Etiketler : Yeni bir sergi olabilir Engin Altan Düzyatan Kenya seyahati
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