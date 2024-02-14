Geçtiğimiz hafta ikizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, minik oğlu İbrahim Ayel'in yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabında anlattı. İdo Tatlıses'le mutlu bir evliliği olan Şefkatli, doğumdan sonra ameliyat olan oğlu İbrahim Ayel, kalbindeki sorunu hamileliğini 21. haftasında öğrendiklerini söyledi. Şefkatli, Instagram'dan "Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk ve doğduğunda operasyon olacağını biliyorduk. Bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü her şey çok güzel olacak" dedi.