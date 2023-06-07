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07 Haziran 2023 Çarşamba 07:19:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 07:19:00

Yengi'ye filarmoni orkestrası

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Aşkın Nur Yengi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen geleneksel yılsonu konserinde 'Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu' ile aynı sahneyi paylaştı.

Aşkın Nur Yengi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen geleneksel yılsonu konserinde 'Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu' ile aynı sahneyi paylaştı. 500 kişilik orkestra ve koro öğrencisi, Yengi'nin unutulmaz şarkıları ile izleyicileri 90'lı yıllara bir yolculuğa çıkarttı. Yengi, "Farklı şehirlerden 500 çocukla birlikte şarkı söylüyorum. Herhalde benim sanat hayatımın en önemli noktalarından biri bu gece, ayrıca 40'ıncı yılım" dedi.

Etiketler : Yengi Aşkın Nur Yengi Haliç Kongre Merkezi
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