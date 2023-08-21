Yengeler yarışıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Edin Dzeko ile Mauro Icardi, yeni sezonda kıyasıya bir rekabetin içinde olacak. Dzeko ile Icardi'nin aynı mesleği icra eden eşleri Amra Silajdzic ile Wanda Nara da taraftarların 'yengesi' olarak rekabetin içine dâhil edildi. Taraftarlar, renkli kişiliklerini sosyal medya üzerinden gözler önüne süren Silajdzic ile Nara arasında 'Bizim yenge daha güzel' kıyaslaması içine girdi.

