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10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00

Yemeği biz çaldık

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'Survıvor Ünlüler' takımında yer alan Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve Acun Ilcalı tarafından ceza verilerek ödüllerde alacağı yemekler iptal edilmişti.

'Survıvor Ünlüler' takımında yer alan Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve Acun Ilcalı tarafından ceza verilerek ödüllerde alacağı yemekler iptal edilmişti. Batuhan ile aynı takımda bulunan Cemal Hünal'dan aylar sonra itiraf geldi. Hünal, "Yemeği biz çaldık Batuhan yakalandı" dedi.

Etiketler : Batuhan Karacakaya Survıvor Ünlüler Acun Ilcalı
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