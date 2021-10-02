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02 Ekim 2021 Cumartesi 12:05:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 12:11:00

Yeliz Yeşilmen'den boşanma açıklaması: Konuşursam 50 bin dolar öderim

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2010'da iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikâh masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık evliliği bitti.

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sessiz sedasız gerçekleşen boşanma hakkında ilk kez konuştu. 2. Sayfa adlı programa katılan Yeşilmen, "Evlilikle ilgili kendimize konuşma yasağı getirdik. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var. Evden ayrılan o oldu, ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım" dedi. Yeşilmen, geçtiğimiz yıl eski eşiyle büyük bir sorun yaşayıp, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan şarkıcı Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti.

Etiketler : yeliz yeşilmen yeliz yeşilmen boşanma ali uğur akbaş magazin haberleri
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