Yeğenlerim için çalışmam lazım

Alişan ve Tan Taşçı, Belarus'ta konser verdi. Koronavirüsten hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 40'ı için mevlüt okuttuktan sonra işe gittiği Minsk'teki konserinde, sahnede duygusal anlar yaşayan Alişan'ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişti. Tan Tşçı sahneye çıkarak Alişan ile 'Mutlu Ol Yeter' şarkısını seslendirdi. Gecede konuşan Alişan ise ''Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese'' dedi.