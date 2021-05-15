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15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30:00

Yazlık fiyatları uçmuş!

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Oyuncu Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda fizik tedaviden çıkarken objektiflere yansıdı.

Oyuncu Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda fizik tedaviden çıkarken objektiflere yansıdı. Habercilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, koronavirüs nedeniyle popüler tatil yerlerinde kira fiyatlarının yükselmesine isyan etti. Yazlık evi olmadığını söyleyen Çehre, "Yazlık yerlerde fiyatlar yükselmiş. Ayda 100 bin lira istiyorlar. Benim yazlığım yok, en güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi. En iyisi bu" diye konuştu.

Etiketler : Oyuncu Nebahat Çehre Nişantaşı fizik tedavi
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