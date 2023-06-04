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04 Haziran 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 13:00:00

Yazın tatil yok, iş var

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Serdar Ortaç, Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. Konser sonrası habercilerle bir araya gelen şarkıcı, yazın tatil yapmak yerine çalışacağını belirtti. Ortaç, "Yazın Almanya turnem başlıyor. Sonrasında da Türkiye'de yazlık yerlerde konserlerim olacak" dedi. Yeni projelerinden de bahseden Ortaç, "Rapçi Çakal ile bir düet projem olacak. Onun hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

Etiketler : şarkıcı serdar ortaç sahne
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