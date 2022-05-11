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11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:43:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:43:00

Yazın tatil yerine çalışacak

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TRT'nin ekranlara veda etmeye hazırlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde yer alan oyuncu Tansel Öngel'in yeni projesi belli oldu.

TRT'nin ekranlara veda etmeye hazırlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde yer alan oyuncu Tansel Öngel'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, yazın tatil yapmak yerine sete çıkarak kamera karşısına geçecek. Öngel, başrollerinde Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay'ın rol alacağı Focus Film imzalı 'Hayallerim, Babam ve Sen' dizisine dahil oldu. Yapımda bir sosyal medya fenomeninin hikâyesi anlatılacak.

Etiketler : Yazın tatil yerine çalışacak Masumlar Apartmanı Tansel Öngel
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