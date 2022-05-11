Yazın tatil yerine çalışacak

TRT'nin ekranlara veda etmeye hazırlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde yer alan oyuncu Tansel Öngel'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, yazın tatil yapmak yerine sete çıkarak kamera karşısına geçecek. Öngel, başrollerinde Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay'ın rol alacağı Focus Film imzalı 'Hayallerim, Babam ve Sen' dizisine dahil oldu. Yapımda bir sosyal medya fenomeninin hikâyesi anlatılacak.