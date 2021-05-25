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25 Mayıs 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 11:00:00

Yazın sahne hasreti bitiyor

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Pandemi nedeniyle iki senedir sessiz kalan sanatçılar, yaz sezonu için çalışmalara başladı.

Pandemi nedeniyle iki senedir sessiz kalan sanatçılar, yaz sezonu için çalışmalara başladı. Ajda Pekkan, Emel Sayın, Funda Arar, Ebru Gündeş, Kubat ve Ferhat Göçer gibi isimler, anlaşmalarını yaptı. Ünlüler, Bodrum'un hareketlenmesiyle birlikte Günay Restoran'ta sahneye çıkacak. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan sanatçılar, sevenlerinin karşısına çıkacakları o anı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Etiketler : pandemi konser yaz konserleri koronavirüs
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