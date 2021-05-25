Yazın sahne hasreti bitiyor

Pandemi nedeniyle iki senedir sessiz kalan sanatçılar, yaz sezonu için çalışmalara başladı. Ajda Pekkan, Emel Sayın, Funda Arar, Ebru Gündeş, Kubat ve Ferhat Göçer gibi isimler, anlaşmalarını yaptı. Ünlüler, Bodrum'un hareketlenmesiyle birlikte Günay Restoran'ta sahneye çıkacak. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan sanatçılar, sevenlerinin karşısına çıkacakları o anı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

