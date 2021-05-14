Yazın hiti için buluştular

Son çalışması "İhtiyacım Yok" ile listelerde yer alan rapçi Norm Ender ve DJ Faruk Sabancı 'Bulamazdım' için bir araya geldi. Sözleri Norm Ender'e, müziği Faruk Sabancı'ya ait olan parça için konuşan ikili, yaz ayının hitine imza attıklarını söyleyerek iddialarını gözler önüne serdi.

