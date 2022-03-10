Yazarlığa 3 kitaplı başlangıç

Oyuncu Özge Özberk yazarlığı el attı. Oyuncu, seri olarak hazırlanan 'Mavi Kuş', 'Kurabiye Ormanı', ve 'Yapabilirsin Dostum' adlı üç kitabıyla minik okurlarıyla buluşturdu. Özberk kitabında kahramanlarından birine oğlunun adı Leo'yu verdi. Çizimlerini Berk Öztürk'ün yaptığı kitaplar 5-8 yaş grubundaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleniyor.

