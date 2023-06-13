‘Yaza merhaba' dediler

Ünlü sanatçılar Köfn, MaNga ve Hey Douglas bir araya geldi. Ünlü isimler Üsküdar Belediyesi'nin Harem Etkinlik alanında düzenlediği 'Yaza Merhaba Konseri'nde sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan maNga'nın solisti Ferman Akgül, "Müzik ve festivaller adına bu çok güzel bir gelişme. Çok heyecanlıyız. Yaza merhaba demek için muhteşem bir tablo" dedi. Ünlü isimler sevilen şarkılarını yaklaşık 100 bin kişilik koro halinde seslendirdi.