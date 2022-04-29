Yaza Çeşme'de düğün var

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile eski Türkiye güzeli Ecem Çırpan evliler kervanına katılıyor. Çift, yaz aylarında Çeşme'de nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık bir yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birlikte evlilik hazırlıklarına başladı. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı. İkili, vesikalık fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Çırpan'ın gönderisini, "Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor" ifadeleriyle yayınlaması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ikiliye, "Nikah hazırlığı mı?" şeklinde yorumlarda bulundu. Çiftin, yaz aylarında Çeşme'de dünyaevine girmeyi planladıkları konuşuluyor. Selami Şahin'in bir sahnesine oğlu Lider Şahin, Ecem Çırpan'la birlikte katılmıştı. Selami ve Didem Şahin'in Çırpan'ı çok sevdiklerini ve ilişkilerini onayladıklarını belirtmişti.