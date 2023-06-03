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03 Haziran 2023 Cumartesi 10:25:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 10:25:00

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

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Ünlü DJ Gianluca Vacchi, Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye gelen ünlü DJ Gianluca Vacchi, Kuruçeşme'deki Oligark İstanbul'da DJ kabininde performans sergiledi. Vacchi, set başında Galatasaray'ın yıldız golcüsü olan yakın arkadaşı Mauro Icardi'yle yaz sezonunu açtı. Vacchi, "Türkiye harika bir yer. Icardi'yi tebrik ettim. Galatasaray takımı ile Türkiye'de şampiyonluk yaşadı" dedi. Mauro Icardi yakın arkadaşı olan Vacchi'yi dinlemeye takım arkadaşı Fernando Muslera ile geldi.

Etiketler : mauro icardi dj gianluca vacchi istanbul
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