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21 Haziran 2023 Çarşamba 07:47:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:47:00

Yayın sonrası şoke ayrılık

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Oyuncu Arzu Yanardağ, evlilik teklifi aldığı Uğurcan Yanardağ ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı.

Oyuncu Arzu Yanardağ, evlilik teklifi aldığı Uğurcan Yanardağ ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı. 'Aşkın Eli Değmiş Gibi' adlı yayının başından sonuna kadar aşklarından bahseden çift, yayından sonra ayrıldılar. Evlilik hazırlıkları yaparken ilişkilerini sonlandıran ikili, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş karelerini sildi. Yanardağ, yayında sevgilisinin evlilik teklifini "Donup kaldım, ne yapacağımı şaşırdım bir an için" sözleriyle anlattı.

Etiketler : Yayın sonrası şoke ayrılık Oyuncu Arzu Yanardağ Uğurcan Yanardağ Aşkın Eli Değmiş Gibi
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