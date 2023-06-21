Yayın sonrası şoke ayrılık

Oyuncu Arzu Yanardağ, evlilik teklifi aldığı Uğurcan Yanardağ ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı. 'Aşkın Eli Değmiş Gibi' adlı yayının başından sonuna kadar aşklarından bahseden çift, yayından sonra ayrıldılar. Evlilik hazırlıkları yaparken ilişkilerini sonlandıran ikili, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş karelerini sildi. Yanardağ, yayında sevgilisinin evlilik teklifini "Donup kaldım, ne yapacağımı şaşırdım bir an için" sözleriyle anlattı.

